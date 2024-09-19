США получили 36 истребителей F-35 после устранения дыры в электронике
Defense News: США получили 36 истребителей F-35 после снятия запрета на поставки
Новые истребители пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin вернулись в США. Вооружённые силы штатов приняли 36 самолётов после снятия запрета на поставки, сообщает портал Defense News.
24 истребителей уже успели доставить к месту базирования в штат Техас. По данным источника, в прошлом году Пентагон отказался принимать самолёты из-за проблем с программным обеспечением. В итоге ограничения сняли после разработки новой версии ПО.
Сейчас F-35 является самой дорогостоящей среди американских систем вооружения, потому что суммарная стоимость подобного истребителя после включения в официальную оценку расходов на модернизацию двигателя составляет около $485 миллиардов.
Ранее Life.ru рассказал о том, что тот самый дорогой американский истребитель F-35 разбился сразу после взлёта. Крушение произошло недалеко от международного аэропорта Альбукерке. Лётчик не получил травм, он успел катапультироваться. В результате падения самолёта на месте крушения начался пожар, там начали работать экстренные службы.
Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef