США получили 36 истребителей F-35 после устранения дыры в электронике

Новые истребители пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin вернулись в США. Вооружённые силы штатов приняли 36 самолётов после снятия запрета на поставки, сообщает портал Defense News.

24 истребителей уже успели доставить к месту базирования в штат Техас. По данным источника, в прошлом году Пентагон отказался принимать самолёты из-за проблем с программным обеспечением. В итоге ограничения сняли после разработки новой версии ПО.

Сейчас F-35 является самой дорогостоящей среди американских систем вооружения, потому что суммарная стоимость подобного истребителя после включения в официальную оценку расходов на модернизацию двигателя составляет около $485 миллиардов.