ВВС Латвии подняли в небо истребители из-за стаи птиц

Военно-воздушные силы (ВВС) Латвии заметили неопознанный летающий объект со стороны границы с Белоруссией. Встревожившись, они подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО. Об этом сообщила пресс-служба латвийской армии.

Однако беспокойство было напрасным. Объектом оказалась всего-навсего стая птиц. Приборы наблюдения не распознали пернатых и восприняли их как потенциальную опасность. Инцидент произошёл на территории Даугавпилсского района.