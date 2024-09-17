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17 сентября, 19:46

ВВС Латвии подняли в небо истребители из-за стаи птиц

В Латвии подняли в небо истребитель из-за объекта, оказавшегося стаей птиц

Военно-воздушные силы (ВВС) Латвии заметили неопознанный летающий объект со стороны границы с Белоруссией. Встревожившись, они подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО. Об этом сообщила пресс-служба латвийской армии.

Однако беспокойство было напрасным. Объектом оказалась всего-навсего стая птиц. Приборы наблюдения не распознали пернатых и восприняли их как потенциальную опасность. Инцидент произошёл на территории Даугавпилсского района.

«В воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов обнаружено не было», — заявила пресс-служба латвийской армии.

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Freepik

Полина Никифорова
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