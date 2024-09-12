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12 сентября, 15:03

Финские первоклашки пересекли границу с Россией

IS: Финские школьники незаконно пересекли границу с РФ, сбежав с экскурсии

Группа финских первоклассников незаконно пересекла границу с Россией, сбежав с экскурсии. Об инциденте, который произошёл в районе Кангаскоски, сообщает газета Ilta-Sanomat (IS).

По информации издания, учащихся из города Савонлинна привезли в Кангаскоски на экскурсию. В какой-то момент несколько детей отстали от группы, ушли в лес и случайно перешли на российскую территорию. Своё приключение в приграничной зоне школьники сняли на видео, уточняет газета. Вскоре детей заметили финские пограничники, которые вернули их учителям.

Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое решение создаёт новые разделительные линии в Европе. В июле этого года МВД соседней страны сообщило, что границы не планируют открывать пока не стабилизируется обстановка.

В Финляндии оштрафуют троих французов за незаконное пересечение границы РФ
В Финляндии оштрафуют троих французов за незаконное пересечение границы РФ
Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Наталья Демьянова
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