Финские первоклашки пересекли границу с Россией

Группа финских первоклассников незаконно пересекла границу с Россией, сбежав с экскурсии. Об инциденте, который произошёл в районе Кангаскоски, сообщает газета Ilta-Sanomat (IS).

По информации издания, учащихся из города Савонлинна привезли в Кангаскоски на экскурсию. В какой-то момент несколько детей отстали от группы, ушли в лес и случайно перешли на российскую территорию. Своё приключение в приграничной зоне школьники сняли на видео, уточняет газета. Вскоре детей заметили финские пограничники, которые вернули их учителям.