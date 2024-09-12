Финские первоклашки пересекли границу с Россией
IS: Финские школьники незаконно пересекли границу с РФ, сбежав с экскурсии
Группа финских первоклассников незаконно пересекла границу с Россией, сбежав с экскурсии. Об инциденте, который произошёл в районе Кангаскоски, сообщает газета Ilta-Sanomat (IS).
По информации издания, учащихся из города Савонлинна привезли в Кангаскоски на экскурсию. В какой-то момент несколько детей отстали от группы, ушли в лес и случайно перешли на российскую территорию. Своё приключение в приграничной зоне школьники сняли на видео, уточняет газета. Вскоре детей заметили финские пограничники, которые вернули их учителям.
Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое решение создаёт новые разделительные линии в Европе. В июле этого года МВД соседней страны сообщило, что границы не планируют открывать пока не стабилизируется обстановка.
ТАСС / Петр Ковалев