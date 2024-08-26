В Финляндии оштрафуют троих французов за незаконное пересечение границы РФ

Финская прокуратура потребовала оштрафовать троих французов, которые незаконно пересекли границу Финляндии с Россией в районе финской общины Париккала. Об это уведомила финская погранохрана.

Вот что произошло: 24 августа один из местных жителей сообщил правоохранителям о троих мужчинах, шагавших в сторону границы с Россией. Прибывшие пограничники обнаружили троих туристов из Франции, которые приехали, чтобы полюбоваться красотами страны. Оказавшись у границы они, видимо, решили, что на нашей стороне будет ещё красивее и решили убедиться в этом собственными глазами, не обращая внимания на предупреждающие знаки.

Все трое признали свою вину, их могут приговорить к выплате штрафа в размере 30-40 ежесуточных доходов с каждого. Погранкоммисар Юго-Восточной Финляндии оповестил об инциденте погракоммисара Выборгского района Ленинградской области.