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26 августа, 18:18

В Финляндии оштрафуют троих французов за незаконное пересечение границы РФ

Финская прокуратура потребовала оштрафовать троих французов, которые незаконно пересекли границу Финляндии с Россией в районе финской общины Париккала. Об это уведомила финская погранохрана.

Вот что произошло: 24 августа один из местных жителей сообщил правоохранителям о троих мужчинах, шагавших в сторону границы с Россией. Прибывшие пограничники обнаружили троих туристов из Франции, которые приехали, чтобы полюбоваться красотами страны. Оказавшись у границы они, видимо, решили, что на нашей стороне будет ещё красивее и решили убедиться в этом собственными глазами, не обращая внимания на предупреждающие знаки.

Все трое признали свою вину, их могут приговорить к выплате штрафа в размере 30-40 ежесуточных доходов с каждого. Погранкоммисар Юго-Восточной Финляндии оповестил об инциденте погракоммисара Выборгского района Ленинградской области.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что сообщество русскоязычных жителей Финляндии запросило у финского МВД внятных разъяснений по поводу того, когда будет открыта граница с РФ. Представители диаспоры требуют опубликовать конкретные критерии, на основании которых будет приниматься соответствующее решение.

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Shutterstock / FOTODOM / Kai Kuntola

Юрий Лысенко
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