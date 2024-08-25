Бронетанковый кулак НАТО на границе с Россией: зачем в Финляндию отправят пятитысячную бригаду Финские СМИ сообщили, что в городе Миккели на границе с Россией НАТО развернёт штаб сухопутных войск. США оборудуют 15 военных баз. Что задумали на Западе — в материале Life.ru. 24 августа, 21:11 В Финляндию НАТО отправит пятитысячную бригаду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Финляндия может стать девятой страной, где НАТО развернёт свою многонациональную группировку. Местное издание Iltalehti сообщило, что в 140 километрах от российской границы, в финском городе Миккели, появится штаб сухопутных войск Североатлантического альянса и будет развёрнута бронетанковая бригада численностью до 5 тысяч военных. Автор публикации отмечает, что Хельсинки заявит об этом официально в ближайшие недели. И это уже не первый шаг Запада, который может сформировать в этом регионе ударные прокси-силы для войны за Арктику и нападения на Россию.

Подготовка к этому шагу велась с прошлого года. В апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО, а в августе резиденцию финской армии в Миккели посетил заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контр-адмирал Тим Генри. Стоит вспомнить и о соглашении Defence Cooperation Agreement, согласно которому в Финляндии будет размещено 15 американских военных баз. То есть Хельсинки планомерно готовится к войне с Россией и формирует ударный кулак.

Ранее Life.ru писал, как в зоне СВО были замечены финские офицеры, обучавшие боевиков хунты. Кроме того, негласно Финляндия отправляла на помощь ВСУ отдельный егерский полк специального назначения «Утти» (Utin Jääkärirykmentti, UTJR, Special Jaegers). Военный эксперт Александр Степанов отмечает, что так Армия Финляндии получает боевой опыт и изучает тактику наших военных для планирования атак против России в СЗФО в случае открытого конфликта.

Сухопутный штаб НАТО в финляндском Миккели на карте

Расположение штаба Армии Финляндии и бронетанковой бригады НАТО в Миккели. Инфографика © Life.ru

Зачем НАТО нужна бронетанковая бригада в Миккели

Сухопутный штаб НАТО будет отвечать не только за дислокацию контингента, но и за проведение военных учений. Кроме того, в зону внимания новой ставки НАТО в Финляндии попадает Мурманск, в котором находятся наши стратегические силы и Северный морской флот. Но главная цель — это российская Карелия.

Сейчас Хельсинки готовится к новым военным учениям, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября в Финляндии с участием более 3 тысяч человек и почти 500 единиц техники в приграничных с Россией регионах. До этого с 22 января по 31 мая НАТО провело Steadfast Defender на территории Норвегии, Швеции и Финляндии, где отрабатывался сценарий сдерживания России по всему восточному флангу Европы. К учениям привлекли более 80 тысяч военнослужащих из 12 стран. Уже весенние манёвры «Северный ответ» (Nordic Response) задействовали наземный, морской и воздушный компоненты: фрегаты, корветы, подводные лодки, авианосцы, транспортные самолёты, истребители и много другой техники.

— Микелли, как место расположения штаба ВС Финляндии и пункт дислокации бригады НАТО, является приоритетной целью для ВС РФ на случай войны. Также целями высокого уровня станут все 15 баз США/НАТО в Суоми. Учитывая близкое расстояние от наших границ, удары по этим пунктам будут наноситься ОТРК «Искандер», гиперзвуковыми комплексами, ракетами воздушного и морского базирования, задействуют и авиацию Ленинградского ВО, Балтфлот и Северный флот, — отмечает военный эксперт Александр Шарковский.

По его словам, США, очевидно, собираются использовать базы, размещённые вдоль границы с Россией, заняв сухопутными войсками Карелию до Белого моря и блокировать базы Северного флота с суши. Чтобы не допустить этого, сейчас формируется корпус ВС РФ в районе Петрозаводска. Он прикроет нашу границу.

Военные базы США в Финляндии

Создание штаба НАТО в Миккели и американских военных баз на территории Финляндии — это политика продолжения втягивания Финляндии в противостояние с Россией. Так Запад именно на северо-западном направлении формирует дополнительную ударную силу и развивает свою военную инфраструктуру, уверен военный эксперт Александр Степанов.

— Речь идёт не только о контурах НАТО, на 15 военных объектах будут развёрнуты соответствующие подразделения Вооружённых сил США, помимо того, будут созданы профильные центры подготовки для военнослужащих стран региона — Швеции и Норвегии. В составе этой группировки будут сформированы спецподразделения, профилирующиеся на проведении диверсионно-разведывательных мероприятий на российском направлении. Эта информация ранее подтверждалась, — говорит Александр Степанов.

Эксперт считает, что НАТО начнёт наращивать в регионе и наступательный потенциал, в частности ракетных систем. Сейчас на вооружении в Финляндии уже стоят M270 MLRS, и высока вероятность поставок HIMARS.

Life.ru собрал информацию, где могут быть размещены военные базы США в Финляндии. Инфографика © Life.ru

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Алёшин напоминает, что Ивало на севере Финляндии — северная база пограничной охраны — активно рассматривается США, так как находится ближе всего к Мурманску и может иметь для разведывательных целей альянса большое значение. Расстояние между городами — 225 километров по прямой. Помимо того, финские СМИ сообщали о разрешении размещать оружие США на следующих объектах: Сийлинъярви, Ниинисало, Расеборг, Роваярви, Векараярви, Паркано, Скиннарвик, Таммела, Тервола — и ряде других.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН). Фото © ТАСС / Лев Федосеев

— В распоряжение Вооружённых сил США попали объекты, дислоцированные в Куопио, Рованиеми, Тампере, Йювяскюля. Это четыре базы ВВС. Есть информация, что в совместном пользовании Хельсинки и Пентагона будет военно-морская база Упинниеми и гарнизон Киркконумми, включая остров Руссаре. А он понадобится США для контроля входа в Финский залив. Соответственно, это ключевая точка в рамках планируемых акций по потенциальной морской блокаде таких объектов, как Ленинградская военно-морская база и Калининград, — говорит Степанов. — После реализации планов НАТО и США в Финляндии всё российское приграничье будет насыщено различными объектами военной инфраструктуры и базами подготовки.

Формирование натовских прокси-сил (Финляндия, Прибалтика и Польша)

Бронетранспортёр Stryker. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Финляндия, как и страны Прибалтики, а также Польша за последние годы значительно увеличили свои военные расходы и залезли в кредиты ради получения западного вооружения. Оборонный бюджет Финляндии увеличен до 6 миллиардов евро в этом году. НАТО буквально втягивает наших соседей в конвенциональное противостояние с Россией. А долгосрочная и главная цель тут — арктические ресурсы и парализация Северного морского пути в будущем.

— Такой процесс напоминает сплачивание регионалов для того, чтобы создать прокси-альянс. Примером может послужить AUKUS — оборонный альянс Австралии, Великобритании и США. Однако его отличиями в этом случае могут стать большая гибкость, манёвренность и мобильность и полный контроль США. Такую цель США могут реализовывать для силового давления на Россию и формирования основы будущей битвы за Арктику. Подобные заявления уже не раз звучали с площадок Пентагона, — отмечает Александр Степанов.

Ядерное оружие

F-18 из состава истребительно-бомбардировочной эскадрильи Корпуса морской пехоты США. Фото © Wikipedia / LCPL John Mcgarity

Считается, что финские социал-демократы выступают за сохранение текущего законодательства, запрещающего ядерное оружие на территории Финляндии, и намерены пристально следить за поведением своих оппонентов — нынешнего правоцентристского правительства в ядерном вопросе.

— В программе премьер-министра Финляндии Петтери Орпо говорится, что Хельсинки «будет расширять компетенции в вопросах, касающихся ядерного оружия». То есть речь может идти не о размещении ядерного оружия на территории страны, а об участии Вооружённых сил Финляндии в военных учениях, где отрабатывается потенциальное применение ядерного оружия, — комментирует младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.

Однако площадкой для ЯО в случае эскалации могут стать и соседи Хельсинки. США могут разместить ядерное оружие не только в Финляндии, Швеции или Дании, но и в Нидерландах, Польше, Румынии и Норвегии. ЯО хранится уже в Италии и Германии.

— Необходимо учитывать, что в первую очередь речь идёт о тактических ядерных авиабомбах В61/12, значит, базирование будет происходить на аэродромах вместе с самолётами, адаптированными под их применение: F-18, F-15, F-35, Eurofighter Typhoon. То есть нужно говорить не о базах сухопутных войск вышеперечисленных стран, а о базах их ВВС, расположенных недалеко от российской границы, — полагает Александр Шарковский.

Речь также может идти и о ракетных комплексах среднего и меньшего радиуса действия. «Пока нет данных об их готовности к развёртыванию в Европе, но Штаты уже объявили, что намерены это сделать. Такие комплексы требуют особого оснащения. Их могут разместить где угодно, главное — наличие мест хранения, защищённые позиции с хорошей маскировкой и развитая тыловая инфраструктура», — напоминает Шарковский.

Авторы Елена Стафеева