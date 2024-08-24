Русскоязычные жители Финляндии требуют определить критерии открытия границ с РФ
Общество русскоязычных жителей Финляндии (Aleksanterinliitto) направило запрос в Министерство внутренних дел страны с требованием предоставить детальную информацию об открытии границы с Россией. Активисты настаивают на публикации конкретных критериев, по которым будет решаться этот вопрос.
«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены», — указано в письме, опубликованном на официальном сайте организации.
Также представители общества подчёркивают необходимость чёткого плана подготовки государственных структур к исполнению закона о выдворении. Они указывают на важность прозрачности в этом процессе, чтобы избежать возможных недоразумений и обеспечить надёжное применение новых правил.
Дополнительно, активисты требуют предоставить информацию о том, как будут готовиться госорганы к реализации закона, который регулирует вопросы выдворения. Это обращение отражает обеспокоенность русскоязычных финнов относительно будущих изменений и их влияния на жизнь сообщества.
Ранее общество русскоязычных жителей Финляндии Aleksanterinliitto уже направляло запрос в Министерство иностранных дел и пограничную службу страны с просьбой обеспечить возможность возвращения их родственников в Россию через Эстонию. В своём обращении организация требовала привести ограничения, наложенные на граждан РФ при поездках по Евросоюзу, в соответствие с регламентом ЕС и однозначно разрешить возвращение через Эстонию.
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