Русскоязычные жители Финляндии требуют определить критерии открытия границ с РФ

Общество русскоязычных жителей Финляндии (Aleksanterinliitto) направило запрос в Министерство внутренних дел страны с требованием предоставить детальную информацию об открытии границы с Россией. Активисты настаивают на публикации конкретных критериев, по которым будет решаться этот вопрос.

«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены», — указано в письме, опубликованном на официальном сайте организации.

Также представители общества подчёркивают необходимость чёткого плана подготовки государственных структур к исполнению закона о выдворении. Они указывают на важность прозрачности в этом процессе, чтобы избежать возможных недоразумений и обеспечить надёжное применение новых правил.

Дополнительно, активисты требуют предоставить информацию о том, как будут готовиться госорганы к реализации закона, который регулирует вопросы выдворения. Это обращение отражает обеспокоенность русскоязычных финнов относительно будущих изменений и их влияния на жизнь сообщества.