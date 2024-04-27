В Финляндии попросили разрешить родным вернуться в Россию через Эстонию

Общество русскоязычных жителей Финляндии Aleksanterinlitto ("Александровское общество") сделало запрос в МИД республики и пограничную службу, чтобы их родным разрешили вернуться в Россию через Эстонию. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Aleksanterinliitto обратилось в МИД и пограничную службу Финляндии с просьбой привести ограничения, наложенные на граждан РФ в путешествиях по Евросоюзу, в соответствие регламенту ЕС и однозначно разрешить возвращение родственников в РФ через Эстонию", — говорится в сообщении сообщества.