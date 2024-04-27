В Финляндии попросили разрешить родным вернуться в Россию через Эстонию
Русскоязычные жители Финляндии призвали МИД позволить родным вернуться в Россию
Общество русскоязычных жителей Финляндии Aleksanterinlitto ("Александровское общество") сделало запрос в МИД республики и пограничную службу, чтобы их родным разрешили вернуться в Россию через Эстонию. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
Aleksanterinliitto обратилось в МИД и пограничную службу Финляндии с просьбой привести ограничения, наложенные на граждан РФ в путешествиях по Евросоюзу, в соответствие регламенту ЕС и однозначно разрешить возвращение родственников в РФ через Эстонию", — говорится в сообщении сообщества.
Напомним, с 30 сентября 2022 года Финляндия запретила российским туристам въезд в страну, примерно тогда же стало известно о строительстве забора на границе с Россией. Физический барьер будет иметь протяжённость в 70 километров. На строительство отводится два года.
Ранее в трёх городах Финляндии — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте — состоялись митинги за открытие границы с Россией. Пикеты закончились задержаниями. Причиной этому стали события в ноябре 2023-го, когда власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение якобы наплывом беженцев из третьих стран. А в апреле этого года Хельсинки решил оставить КПП закрытыми до особого уведомления.
Shutterstock / FOTODOM