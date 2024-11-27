С целью ускорения роста численности Вооружённых сил Украины (ВСУ) администрация президента США Джо Байдена предложила украинским властям снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом сообщили агентства Associated Press и Reuters, ссылаясь на источники в американском правительстве.

То, что подобное предложение действительно поступало, подтвердил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

«Аргумент партнёров таков — когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают, что одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет», — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно данным источников AP, Белый дом убеждён, что увеличение численности армии крайне важно для успеха ВСУ. В Вашингтоне подчёркивают, что при наличии достаточного количества поставленного западного вооружения численность войск остаётся ключевым фактором.