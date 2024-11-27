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27 ноября, 19:25

Вашингтон требует от Киева значительно снизить призывной возраст

Администрация США предложила Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет

С целью ускорения роста численности Вооружённых сил Украины (ВСУ) администрация президента США Джо Байдена предложила украинским властям снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом сообщили агентства Associated Press и Reuters, ссылаясь на источники в американском правительстве.

То, что подобное предложение действительно поступало, подтвердил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

«Аргумент партнёров таков — когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают, что одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет», — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно данным источников AP, Белый дом убеждён, что увеличение численности армии крайне важно для успеха ВСУ. В Вашингтоне подчёркивают, что при наличии достаточного количества поставленного западного вооружения численность войск остаётся ключевым фактором.

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Тем временем на Западе раскрыли ошеломительные потери ВСУ с начала СВО. По данным издания The Economist, киевский режим потерял от 60 до 100 тысяч военных с начала спецоперации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Анатолий Цейко
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