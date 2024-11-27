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27 ноября, 18:58

На Западе раскрыли ошеломительные ВСУ с начала СВО

The Economist: С начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч военных

С начала спецоперации на Украине киевский режим потерял от 60 до 100 тысяч военных. Помимо того, ещё 400 тысяч бойцов получили ранения, которые не позволяют им более вернуться к боевым действиям, сообщает The Economist.

По данным издания, оценить потери Киева сложно, так как его союзники не хотят делиться информацией. Согласно заявлениям официальных американских лиц, потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 300 тысяч человек. Другие источники говорят о 500 тысячах, в том числе от 60 до 100 тысяч убитыми. В частности, портал UA losss подсчитал, что погибли 60 435 бойцов, что составляет более 0,5% довоенного населения Украины — мужчин боеспособного возраста от 18 до 49 лет.

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Сегодня Минобороны РФ заявило, что всего за время боевых действий в одной лишь Курской области ВСУ потеряли более 36 010 военнослужащих. За тот же период киевский режим лишился 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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