С начала спецоперации на Украине киевский режим потерял от 60 до 100 тысяч военных. Помимо того, ещё 400 тысяч бойцов получили ранения, которые не позволяют им более вернуться к боевым действиям, сообщает The Economist.

По данным издания, оценить потери Киева сложно, так как его союзники не хотят делиться информацией. Согласно заявлениям официальных американских лиц, потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 300 тысяч человек. Другие источники говорят о 500 тысячах, в том числе от 60 до 100 тысяч убитыми. В частности, портал UA losss подсчитал, что погибли 60 435 бойцов, что составляет более 0,5% довоенного населения Украины — мужчин боеспособного возраста от 18 до 49 лет.