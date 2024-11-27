Курская сводка: Потери ВСУ превысили новый внушительный рубеж

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 010 военнослужащих, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 010 военнослужащих, 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортёра, 1 199 боевых бронированных машин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Противник также потерял 27 единиц инженерной и другой техники — из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

За последние сутки ВСУ потеряли 250 военных. Также уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномёт.