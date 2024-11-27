Бросить рядового Райана: Дрон снял бесславную попытку украинской ДРГ захватить село под Белгородом

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР и захватить окраину села Журавлёвка. Однако, как пишет SHOT, солдатам ВСУ пришлось бесславно бежать и по дороге бросить сослуживца.

По данным телеграм-канала, диверсанты вдвинулись на БТР M113 из украинского села Глубокое и выдвинулись в сторону Журавлёвки. Однако российские военные дождались, когда ВСУшники приблизятся к границе и ударили по непрошенным «гостям» FPV-дроном. В итоге ДРГ пришлось спасаться бегством. По дороге они даже потеряли раненого товарища. Этот экшен снял российский беспилотник.