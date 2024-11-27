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27 ноября, 07:33

Бросить рядового Райана: Дрон снял бесславную попытку украинской ДРГ захватить село под Белгородом

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР и захватить окраину села Журавлёвка. Однако, как пишет SHOT, солдатам ВСУ пришлось бесславно бежать и по дороге бросить сослуживца.

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР.. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, диверсанты вдвинулись на БТР M113 из украинского села Глубокое и выдвинулись в сторону Журавлёвки. Однако российские военные дождались, когда ВСУшники приблизятся к границе и ударили по непрошенным «гостям» FPV-дроном. В итоге ДРГ пришлось спасаться бегством. По дороге они даже потеряли раненого товарища. Этот экшен снял российский беспилотник.

Чёртова дюжина: Появились фото обломков ATACMS на позициях дивизиона С-400 и авиабазы под Курском
Чёртова дюжина: Появились фото обломков ATACMS на позициях дивизиона С-400 и авиабазы под Курском

А ранее неподалёку от Суджи Курской области дроноводы группы «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружили и ликвидировали группу солдат в военной форме НАТО.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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