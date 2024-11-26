Чёртова дюжина: Появились фото обломков ATACMS на позициях дивизиона С-400 и авиабазы под Курском
МО показало обломки ATACMS на позициях дивизиона С-400 и аэродрома под Курском
Обломки ATACMS на позициях дивизиона С-400 у посёлка Лотарёвка. Фото © Минобороны РФ
Минобороны России показало фото обломков американских ракет ATACMS, которыми украинские военные 23 и 25 ноября атаковали Курскую область. Сняты они в районе посёлка Лотарёвка и на авиабазе Халино.
Обломки пяти оперативно-тактическими ракетами ATACMS разбросаны по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 у посёлка Лотарёвка, что в 37 км к северо-западу от Курска. ВСУ ударили по нему 23 ноября. Три ракеты уничтожены, две – достигли цели.
Обломки ещё восьми лежал на авиабазе Халино. 25 ноября Украина ударила с помощью ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь снарядов были сбиты боевыми расчётами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна – достигла цели. В Минобороны уточнили, что в результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.
Как уже писал Life.ru, в середине ноября Киев получил от президента США Джо Байдена разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью ATACMS. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шаг Байдена является сигналом о намерении продолжать эскалацию конфликта. По информации The Wall Street Journal, военные США уже составили карту РФ, на которой отмечены 200 военных объектов в зоне поражения ATACMS.