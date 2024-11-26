Чёртова дюжина: Появились фото обломков ATACMS на позициях дивизиона С-400 и авиабазы под Курском

Минобороны России показало фото обломков американских ракет ATACMS, которыми украинские военные 23 и 25 ноября атаковали Курскую область. Сняты они в районе посёлка Лотарёвка и на авиабазе Халино.











Обломки пяти оперативно-тактическими ракетами ATACMS разбросаны по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 у посёлка Лотарёвка, что в 37 км к северо-западу от Курска. ВСУ ударили по нему 23 ноября. Три ракеты уничтожены, две – достигли цели.





