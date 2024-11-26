«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 13:05
3560

Выпущено 13 ракет: В МО РФ раскрыли данные об ударах ATACMS по Курской области

МО РФ: За три дня Украина два раза атаковала Курскую область ракетами ATACMS

За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. В первый раз «прилетело» пять ракет ATACMS, во второй — восемь. Об этом сообщили в Минобороны России, добавив, что ответные действия готовятся.

Так, 23 ноября противник выпустил 5 ракет американского производства по району Лотаревки (в 37 км от Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Расчёт ЗРПК «Панцирь», который прикрывал этот дивизион, уничтожил три ракеты, две – достигли цели. В результате удара была повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие.

Второй удар зафиксирован 25 ноября 2024 года, он пришёлся по аэродрому Курск-Восточный в Халино. Семь ракет ATACMS были сбиты расчётами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

«В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства», — подчеркнула в ведомстве.

Военные эксперты поспорили, хватит ли у Зеленского дури нацелить ATACMS на ядерные объекты
Военные эксперты поспорили, хватит ли у Зеленского дури нацелить ATACMS на ядерные объекты

Напомним, что 19 ноября Киев получил он президента США Джо Байдена разрешение на удары вглубь РФ американскими ракетами, чем уже скоро воспользовались ВСУ, атаковавшие Брянскую область. Тогда в отражении атаки тоже были задействованы ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь».

Обложка ©

Kandinsky 3.1/Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar