Выпущено 13 ракет: В МО РФ раскрыли данные об ударах ATACMS по Курской области

За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. В первый раз «прилетело» пять ракет ATACMS, во второй — восемь. Об этом сообщили в Минобороны России, добавив, что ответные действия готовятся.

Так, 23 ноября противник выпустил 5 ракет американского производства по району Лотаревки (в 37 км от Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Расчёт ЗРПК «Панцирь», который прикрывал этот дивизион, уничтожил три ракеты, две – достигли цели. В результате удара была повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие.

Второй удар зафиксирован 25 ноября 2024 года, он пришёлся по аэродрому Курск-Восточный в Халино. Семь ракет ATACMS были сбиты расчётами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.