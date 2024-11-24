Стало известно, зачем Шольц звонил Путину перед первым залпом ATACMS по России

Политолог Георгий Бовт раскрыл мотивы Олафа Шольца, который позвонил Владимиру Путину за несколько дней до ударов ATACMS по Брянской области. Эксперт считает, что немецкий канцлер преследовал сразу две цели. Одна из них — показать, что он вообще может разговаривать с Москвой перед внеочередными парламентскими выборами в Германии.

«Это на случай, если Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выборы проиграет, правящая коалиция выборы проиграет. И Христианско-демократическому и Христианско-социальному союзу (ХДС/ХСС) нужно будет формировать новое правительство. То есть, возможно, придётся пойти на большую коалицию с участием СДПГ. И вот уже есть такой переговорщик с Москвой. Хотя Шольц канцлером больше не будет», — высказался Бовт в беседе с «Царьградом».