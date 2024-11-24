Стало известно, зачем Шольц звонил Путину перед первым залпом ATACMS по России
Политолог Бовт: Шольц пытался выдвигать условия Путину перед ударами ATACMS
Политолог Георгий Бовт раскрыл мотивы Олафа Шольца, который позвонил Владимиру Путину за несколько дней до ударов ATACMS по Брянской области. Эксперт считает, что немецкий канцлер преследовал сразу две цели. Одна из них — показать, что он вообще может разговаривать с Москвой перед внеочередными парламентскими выборами в Германии.
«Это на случай, если Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выборы проиграет, правящая коалиция выборы проиграет. И Христианско-демократическому и Христианско-социальному союзу (ХДС/ХСС) нужно будет формировать новое правительство. То есть, возможно, придётся пойти на большую коалицию с участием СДПГ. И вот уже есть такой переговорщик с Москвой. Хотя Шольц канцлером больше не будет», — высказался Бовт в беседе с «Царьградом».
Эксперт предположил, что Шольц пытался выдвигать Путину какие-то условия, делать предложения. Однако, как известно, набрать себе очков на внутриполитической поляне канцлеру не удалось. По официальным сводкам, разговор с главой Кремля закончился безрезультатно.
Напомним, телефонный разговор между Путиным и Шольцом состоялся 15 ноября по инициативе канцлера ФРГ. При этом ранее Шольц обещал Владимиру Зеленскому не идти на переговоры с Москвой и не обсуждать Украину, однако в ходе общения обсуждались варианты завершения конфликта, что сочли оплеухой для украинского президента. Сам канцлер признался, что решил поговорить с Путиным, так как испугался, что его может опередить новоизбранный президент США Дональд Трамп. Также Шольц заверил, что собирается вновь позвонить Путину. Стоит отметить, что уже 19 ноября ВСУ выпустили первые ATACMS по России.
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