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27 ноября, 06:37

Боец «Элджей» рассказал о ликвидации людей в форме НАТО под Суджей

Расчёт БПЛА «Аида» ликвидировал группу военных в форме НАТО в Курской области

Неподалёку от Суджи Курской области дроноводы группы «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружили и ликвидировали группу солдат в военной форме НАТО. Об этом доложил оператор БПЛА с позывным «Элджей» в беседе с РИА «Новости».

По его словам, разведка дронами выявила группу боевиков в лесополосе Суджанского района. После был нанесён удар боевым беспилотником по блиндажу, где, предположительно, прятались военные.

«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолёты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», — рассказал «Элджей».

Сослуживец «Элджея» отметил, что уже не раз видел людей в форме НАТО на данном участке. Он добавил, что там регулярно работают наши FPV-шники.

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Недавно российские военные нанесли два ракетных удара по скоплению боевиков киевского режима и техники противника в районе населённого пункта Токари в Сумской области. В результате этого было уничтожено около сотни военных и станция РЭБ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Николай Рюмин
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