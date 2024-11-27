Боец «Элджей» рассказал о ликвидации людей в форме НАТО под Суджей
Расчёт БПЛА «Аида» ликвидировал группу военных в форме НАТО в Курской области
Неподалёку от Суджи Курской области дроноводы группы «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружили и ликвидировали группу солдат в военной форме НАТО. Об этом доложил оператор БПЛА с позывным «Элджей» в беседе с РИА «Новости».
По его словам, разведка дронами выявила группу боевиков в лесополосе Суджанского района. После был нанесён удар боевым беспилотником по блиндажу, где, предположительно, прятались военные.
«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолёты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», — рассказал «Элджей».
Сослуживец «Элджея» отметил, что уже не раз видел людей в форме НАТО на данном участке. Он добавил, что там регулярно работают наши FPV-шники.
Недавно российские военные нанесли два ракетных удара по скоплению боевиков киевского режима и техники противника в районе населённого пункта Токари в Сумской области. В результате этого было уничтожено около сотни военных и станция РЭБ.
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