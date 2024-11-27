«Жечь всё, что едет»: Российские десантники разбили украинские бронемашины под Курском
Минобороны сообщило об успешной ликвидации группы БМП ВСУ в Курском приграничье
В Курской области крымские десантники на противотанковом ракетном комплексе «Корнет» ликвидировали БМП ВСУ. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ. В сообщении говорится, что цели были обнаружены при помощи средств объективного видеоконтроля, а их координаты переданы в пункт управления.
«Расчёт «Корнета» уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин», — доложили в военном ведомстве.
Сообщается, что первая единица техники была разбита вместе с экипажем прямым попаданием ракеты. Вторая бронемашина с солдатами киевского режима пыталась скрыться, но вскоре была ликвидирована FPV-дроном. Один из десантников с позывным Нептун отметил, что «Корнет» способен «жечь всё, что едет».
Недавно российские войска сорвали план по эвакуации застрявшего украинского танка на Краснолиманском направлении. Т-72 зарылся в грязи и не мог самостоятельно выехать. Солдаты ВСУ пытались достать машину, но дрон ВС РФ лишил их этой обязанности.
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