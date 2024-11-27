«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 05:42

«Жечь всё, что едет»: Российские десантники разбили украинские бронемашины под Курском

Минобороны сообщило об успешной ликвидации группы БМП ВСУ в Курском приграничье

В Курской области крымские десантники на противотанковом ракетном комплексе «Корнет» ликвидировали БМП ВСУ. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ. В сообщении говорится, что цели были обнаружены при помощи средств объективного видеоконтроля, а их координаты переданы в пункт управления.

«Расчёт «Корнета» уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин», — доложили в военном ведомстве.

Сообщается, что первая единица техники была разбита вместе с экипажем прямым попаданием ракеты. Вторая бронемашина с солдатами киевского режима пыталась скрыться, но вскоре была ликвидирована FPV-дроном. Один из десантников с позывным Нептун отметил, что «Корнет» способен «жечь всё, что едет».

Погеройствовать не удалось: ВСУшник рассказал о цене, которую заплатили его сослуживцы за отказ сдаться
Погеройствовать не удалось: ВСУшник рассказал о цене, которую заплатили его сослуживцы за отказ сдаться

Недавно российские войска сорвали план по эвакуации застрявшего украинского танка на Краснолиманском направлении. Т-72 зарылся в грязи и не мог самостоятельно выехать. Солдаты ВСУ пытались достать машину, но дрон ВС РФ лишил их этой обязанности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar