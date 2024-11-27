«Жечь всё, что едет»: Российские десантники разбили украинские бронемашины под Курском

В Курской области крымские десантники на противотанковом ракетном комплексе «Корнет» ликвидировали БМП ВСУ. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ. В сообщении говорится, что цели были обнаружены при помощи средств объективного видеоконтроля, а их координаты переданы в пункт управления.

«Расчёт «Корнета» уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин», — доложили в военном ведомстве.

Сообщается, что первая единица техники была разбита вместе с экипажем прямым попаданием ракеты. Вторая бронемашина с солдатами киевского режима пыталась скрыться, но вскоре была ликвидирована FPV-дроном. Один из десантников с позывным Нептун отметил, что «Корнет» способен «жечь всё, что едет».