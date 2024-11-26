Дрон ВС РФ помог ВСУ с эвакуацией забуксовавшего Т-72 — теперь его можно не забирать

ВС РФ сорвали план по эвакуации застрявшего украинского танка на Краснолиманском направлении. Т-72 увяз в грязи, и ВСУ пытались вытащить его, чтобы увезти в тыл. По данным SHOT, российские военные решили проблему радикально — просто взорвали его FPV-дроном.

Российский дрон поразил застрявший танк ВСУ. Видео © SHOT

В итоге боекомплект танка сдетонировал и разнёс машину. Эвакуировать больше было нечего, и личный состав ВСУ удалился в тыл.