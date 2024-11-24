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23 ноября, 21:38

«Лучший танк»: Медведев рассказал про первый боевой опыт Т-90М «Прорыв»

Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в условиях реального боя

Танк Т-90М «Прорыв» российского производства зарекомендовал себя как лучший в мире в условиях реального боя, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya во время визита на «Уралвагонзавод».

«Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М «Прорыв». Многие эксперты, я уж не говорю о том, что и сами военные, полагают, что это лучший танк настоящего времени — в сравнении в том числе с западными образцами», — отметил он.

Танк Т-90М «Прорыв» во время демонстрационного показа для Медведева. Видео © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

Он подчеркнул, что тактико-технические характеристики танков, представленные на бумаге, не всегда имеют значение. По словам Медведева, главное — это то, как техника ведёт себя в реальном бою.

«В условиях реального боя Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший танк», — резюмировал он.

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Подобным образом про Т-90М «Прорыв» высказывался и президент РФ Владимир Путин. Российские бойцы также по достоинству оценили эту боевую машину.

Обложка ©

Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

Анатолий Цейко
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