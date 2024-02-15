Путин назвал лучший танк в мире

Российский танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Свердловской области в четверг, 15 февраля. Глава государства поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.

"Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, — T-90 "Прорыв", — указал российский лидер, отметив, что "часть техники будет уходить", приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в Советском Союзе.

По словам Путина, танк Т-90 "Прорыв" является лучшим без преувеличения, это признают танкисты и даже бойцы ВСУ. Президент призвал и далее развивать данную машину и думать о новых поколениях военной техники. По его словам, такие разработки сейчас уже ведут инженеры-конструкторы, в будущем они их представят.

Т-90АМ — глубокая модернизация основного боевого танка Т-90. Производится на Уралвагонзаводе. Разработка была начата в 2004 году. Впервые танк представили публике на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".