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2 ноября, 14:11

Путин назвал лучший танк в мире

Путин считает лучшим в мире танком российский Т-90М «Прорыв»

Т-90М «Прорыв» с «мангалом» от дронов. Фото © Telegram / Минобороны России

Т-90М «Прорыв» с «мангалом» от дронов. Фото © Telegram / Минобороны России

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые характеристики Т-90М «Прорыв» позволяют говорить о нём как о лучшем в мире танке на данный момент. Слова российского лидера приводит телеграм-канал «Пул №3».

Путин о лучшем в мире танке. Видео © Telegram / Пул №3

«Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, всё! Там никому нечего делать», — описал мощь машины президент.

Позорный «парад» трофейных танков НАТО сняли на видео в российском регионе
Позорный «парад» трофейных танков НАТО сняли на видео в российском регионе

Ранее американский журнал The National Interest опубликовал статью о самых совершенных в мире танках. Места в топ-5 заняли сразу два российских танка — Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». К тому же в реальных боевых условиях «Прорыв» показал себя гораздо лучше, чем те же британские Challenger или американские Abrams.

Владимир Озеров
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