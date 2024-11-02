Путин назвал лучший танк в мире
Путин считает лучшим в мире танком российский Т-90М «Прорыв»
Т-90М «Прорыв» с «мангалом» от дронов. Фото © Telegram / Минобороны России
Президент России Владимир Путин заявил, что боевые характеристики Т-90М «Прорыв» позволяют говорить о нём как о лучшем в мире танке на данный момент. Слова российского лидера приводит телеграм-канал «Пул №3».
Путин о лучшем в мире танке. Видео © Telegram / Пул №3
«Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, всё! Там никому нечего делать», — описал мощь машины президент.
Ранее американский журнал The National Interest опубликовал статью о самых совершенных в мире танках. Места в топ-5 заняли сразу два российских танка — Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». К тому же в реальных боевых условиях «Прорыв» показал себя гораздо лучше, чем те же британские Challenger или американские Abrams.