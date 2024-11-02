Путин назвал лучший танк в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые характеристики Т-90М «Прорыв» позволяют говорить о нём как о лучшем в мире танке на данный момент. Слова российского лидера приводит телеграм-канал «Пул №3».

«Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, всё! Там никому нечего делать», — описал мощь машины президент.