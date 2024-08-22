Чемезов отметил превосходство российского Т-90М над танками Challenger и Leopard

Британский Challenger и немецкий Leopard не смогли доказать свою эффективность в полной мере в зоне СВО. Зарубежные заказчики понимают, что танк Т-90М «‎Прорыв‎» является куда более совершенной военной машиной. Об этом сообщил в беседе с ТАСС гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«К примеру, британский Challenger в зоне СВО себя дискредитировал, как и немецкий Leopard. Даже Abrams при всех их объективных недостатках дадут Challenger фору», — сказал глава корпорации.

Со слов Чемезова, зарубежные заказчики также придерживаются мнения о том, что российский танк «Прорыв» на фоне американских и британских танков смотрится гораздо мощнее.