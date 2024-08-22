Чемезов отметил превосходство российского Т-90М над танками Challenger и Leopard
Танк Т-90М «Прорыв». Фото © «Ростех»
Британский Challenger и немецкий Leopard не смогли доказать свою эффективность в полной мере в зоне СВО. Зарубежные заказчики понимают, что танк Т-90М «Прорыв» является куда более совершенной военной машиной. Об этом сообщил в беседе с ТАСС гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«К примеру, британский Challenger в зоне СВО себя дискредитировал, как и немецкий Leopard. Даже Abrams при всех их объективных недостатках дадут Challenger фору», — сказал глава корпорации.
Со слов Чемезова, зарубежные заказчики также придерживаются мнения о том, что российский танк «Прорыв» на фоне американских и британских танков смотрится гораздо мощнее.
Танк Т-90М «Прорыв» является мощнейшей машиной в семействе Т-90, а также наиболее адаптированной к ведению боя в современных условиях, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты. Также он обладает высокоавтоматизированной системой управления огнём и повышенным запасом прочности.
Ранее в «Ростехе» вновь прошлись по британским Challenger, заявив об их ничтожной эффективности в современных боевых условиях. Чтобы уничтожить такой достаточно лишь одного дрона, который стоит в несколько раз дешевле. Танкисты ВС РФ в свою очередь отмечают, что Т-90 «Прорыв» отлично показывает себя в бою и обладает впечатляющими характеристиками огневой мощи. Для любителей военной техники Life.ru подробно рассказал, что именно делает российский «Прорыв» лучшим на данный момент в мире танком.