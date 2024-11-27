Российские военнослужащие мастерски уничтожили штурмовую группу ВСУ и пленили выживших на одном из опорников в курском приграничье. О тактике наших спецов рассказал сложивший оружие в том бою замком взвода противника Василий Машико.

По словам пленного, перед результативной атакой им поступило предложение сдаться добровольно и избежать напрасных жертв. Однако командир группы решил погеройствовать и отдал приказ стрелять. Тогда российские военные подобрались к позиции ВСУ, забросали противника гранатами и уничтожили большую часть сил врага в ближнем бою. Ликвидирован был и сам командир.

«Взято в плен было нас двое и тех пятеро — семь человек», — рассказал Машико РИА «Новости».