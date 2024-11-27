Погеройствовать не удалось: ВСУшник рассказал о цене, которую заплатили его сослуживцы за отказ сдаться
Пленный замкомвзвода ВСУ Машико рассказал о захвате опорника бойцами ВС РФ
Российские военнослужащие мастерски уничтожили штурмовую группу ВСУ и пленили выживших на одном из опорников в курском приграничье. О тактике наших спецов рассказал сложивший оружие в том бою замком взвода противника Василий Машико.
По словам пленного, перед результативной атакой им поступило предложение сдаться добровольно и избежать напрасных жертв. Однако командир группы решил погеройствовать и отдал приказ стрелять. Тогда российские военные подобрались к позиции ВСУ, забросали противника гранатами и уничтожили большую часть сил врага в ближнем бою. Ликвидирован был и сам командир.
«Взято в плен было нас двое и тех пятеро — семь человек», — рассказал Машико РИА «Новости».
Решение сложить оружие на днях принял и 22-летний наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, которого ВСУ насильно бросили под Курск. Сдача едва не стоила британцу жизни: как только иностранец вышел к российским бойцам, его попытались убить бывшие сослуживцы.
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