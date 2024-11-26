Британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими войсками на одном из опорников в Курской области, чудом остался жив. Когда иностранец сложил оружие и начал выходить с позиции, солдаты ВСУ открыли по нему прицельный огонь из разных видов оружия.

По словам морпеха из 810-й гвардейской бригады ВС РФ с позывным Бах, он лично брал группу в плен и стал свидетелем произошедшего. Сначала противник накрыл сослуживцев 120-мм миномётами, а затем «натравил» на своих FPV-дроны с осколочными зарядами.