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26 ноября, 18:54

«Британец ошалел»: ВСУ решили прикончить сложившего оружие наёмника под Курском

Морпех Бах: Бойцы ВСУ пытались убить сдавшегося в плен наёмника из Британии

Британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими войсками на одном из опорников в Курской области, чудом остался жив. Когда иностранец сложил оружие и начал выходить с позиции, солдаты ВСУ открыли по нему прицельный огонь из разных видов оружия.

По словам морпеха из 810-й гвардейской бригады ВС РФ с позывным Бах, он лично брал группу в плен и стал свидетелем произошедшего. Сначала противник накрыл сослуживцев 120-мм миномётами, а затем «натравил» на своих FPV-дроны с осколочными зарядами.

«Все были в шоке от того, что ВСУ бьют по своим. А британец вообще ошалел. Он понял то, что его хотят просто убить свои же», — признался Бах ТАСС.

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Напомним, что 22-летний Джеймс Скотт Рис Андерсон сдался морпехам в конце ноября. По словам британца, его насильно перебросили в курское приграничье, изъяв паспорт, телефон и остальные вещи. Иностранец дал нашим бойцам ценные показания об отчаянном положении ВСУ на этом участке.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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