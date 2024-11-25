Командование ВСУ отправило воевать в Курскую область несколько сотен преступников, отпустив их из тюрем на Украине. Об этом рассказал на допросе 22-летний британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон, который был взят в плен российскими войсками.

«Батальон пополняется заключёнными, поэтому его численность постоянно растёт и, вероятно, достигает 400 — 500 человек, возможно, больше. В этот полигон каждые три недели на подготовку прибывали новые люди, около 40 человек», — пояснил он.

По его словам, подразделение, где он служил, располагало бронеавтомобилями «Козак», миномётами, гранатомётами, пулемётами Mk и Browning. Андерсон добавил, что в его обязанности входило обучение украинских солдат. Он также рассказал, что пошёл воевать в ВСУ, потому то его семья едва сводила концы с концами в Англии. Желая подзаработать, он записался в иностранный легион украинских войск.