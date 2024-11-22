Прокуратура ДНР направила в суд дела двух наёмников из Грузии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) заочно осудят двух грузинских наёмников. Об этом доложили в прокуратуре республики.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Георгия Ахалая. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, весной 2022 года Ахалай вступил в ряды наёмников и до августа 2024 года участвовал в конфликте на стороне киевского режима. Также обвинительный приговор получил 53-летний Гела Кахабришвили по части 3 статьи 359 УК РФ.

Оба наёмника объявлены в международный розыск, в отношении их заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.