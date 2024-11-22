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22 ноября, 12:59

Прокуратура ДНР направила в суд дела двух наёмников из Грузии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) заочно осудят двух грузинских наёмников. Об этом доложили в прокуратуре республики.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Георгия Ахалая. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, весной 2022 года Ахалай вступил в ряды наёмников и до августа 2024 года участвовал в конфликте на стороне киевского режима. Также обвинительный приговор получил 53-летний Гела Кахабришвили по части 3 статьи 359 УК РФ.

Оба наёмника объявлены в международный розыск, в отношении их заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, с начала ноября в Курской области было уничтожено более 200 иностранных наёмников ВСУ. Колоссальные потери вынудили украинское командование решиться на экстренную эвакуацию легионеров из образующегося котла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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