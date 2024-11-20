ВСУ выслали ж/д десант за иностранным легионом после гибели 200 наёмников в кольце под Курском

Более 200 иностранных наёмников ВСУ ликвидировано в Курской области с начала ноября, узнал SHOT. Огромные потери вынудили украинское командование решиться на экстренную эвакуацию легионеров из образующегося котла. К масштабной операции привлечены даже тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.

Наёмники-иностранцы, которые подписали контракт с МО Украины, массово гибнут в ходе попыток выйти из кольца Армии России и контратаковать наши позиции для обеспечения коридора для эвакуации. За последние несколько недель было ликвидировано порядка 210 иностранных наёмников ВСУ, в числе которых граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании.