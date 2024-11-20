ВСУ выслали ж/д десант за иностранным легионом после гибели 200 наёмников в кольце под Курском
Более 200 иностранных наёмников ВСУ ликвидировано под Курском с начала ноября
Более 200 иностранных наёмников ВСУ ликвидировано в Курской области с начала ноября, узнал SHOT. Огромные потери вынудили украинское командование решиться на экстренную эвакуацию легионеров из образующегося котла. К масштабной операции привлечены даже тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.
Наёмники-иностранцы, которые подписали контракт с МО Украины, массово гибнут в ходе попыток выйти из кольца Армии России и контратаковать наши позиции для обеспечения коридора для эвакуации. За последние несколько недель было ликвидировано порядка 210 иностранных наёмников ВСУ, в числе которых граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании.
ВСУ уже попытались перебросить резервы в Курскую область для эвакуации раненых, но прибывший спасательный десант провалил задачу и понёс значительные потери.
Ранее Life.ru узнал, что около 1000 брошенных командованием военнослужащих украинской армии попали в полное окружение российских войск в Курской области. Теперь ВС РФ уничтожают все группы, которые пытаются вырваться из кольца. Морпехи показали видео удара по сотням бойцов ВСУ, бегущим из окружения.
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