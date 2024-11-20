«Бой был коротким, жестоким»: Пятеро наших разведчиков разбили взвод ВСУ и сбежали на байках

Недалеко от посёлка Великие Новосёлки в Донецкой Народной Республики 18 ноября прошёл очень показательный, короткий, но жестокий бой. Пятеро солдат ВС РФ уничтожили в лесополосе Азимут взвод ВСУ из 15 бойцов, включая наёмников, рассказал журналист Владимир Соловьёв и опубликовал видео.

ВС РФ уничтожили солдат ВСУ на лесополосе Азимут в ДНР. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Российский отряд из разведчиков под командованием лейтенанта с позывным Моряк доставили к цели, но как только бойцы спешились — попали под огонь. Наши герои дали врагу отпор, в тот же момент были уничтожены три бойца ВСУ и ещё один получил тяжёлое ранение.

«История одного боя. Лесополоса «Азимут», 18 ноября. Пять человек в группе. Командир — лейтенант, позывной Моряк. Мототранспорт доставил их к цели — 6,5 километра восточнее Великих Новосёлок. Спешившись, они сразу же попали под огонь. Удар с дронов уничтожил ещё семерых. Но и все наши тоже ранены. Моряк, понимая, что больше нельзя рисковать, приказал отступать», — воссоздал произошедшее Соловьёв.

В итоге командир остался прикрывать раненого. На рассвете 19 ноября Моряк подпустил боевиков поближе и начал действовать, уничтожив двух солдат. Третий боец ВСУ сделал попытку отступить, но был добит ударом дрона. Раненый российский военный умер, а Моряка эвакуировали на мотоциклах.