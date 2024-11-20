Фото с Байденом не спасло: Убитый под Брянском наёмник оказался элитным спецназовцем США
Кадыров показал фото убитого под Брянском наёмника из США с Байденом
Недавнюю попытку прорыва в Брянскую область совершали не просто наёмники, а профессионалы из секретного американского подразделения. Один из ликвидированных бойцов однажды даже попал на совместное фото с президентом США Джо Байденом, который лично встретился со спецназовцами в Израиле прошлом году. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Ликвидированный в Брянской области наёмник (на заднем плане). Фото © Telegram / Kadyrov_95
«Нашему непрошеному гостю не сиделось на месте. Спустя год ему хотелось новых и незабываемых до самого конца жизни ощущений. Его желание исполнилось после встречи с нашими пограничниками», — подчеркнул глава ЧР.
Также Кадыров выразил покойному американцу «благодарность». Пособник ВСУ пришёл на российскую землю с пулемётом M249, который оказался невредим после уничтожения ДРГ. По словам главы ЧР, он давно охотился за столь редким трофеем.
«Ну никак не могли мы достать целый и новенький образец. Вот не везло и всё! А тут рейнджер пересёк половину мира, добирался на самолёте, потом на машине, затем пешком и всё для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию и доставить его невредимым», — заключил Кадыров.
Диверсионная группа пыталась проникнуть на российскую территорию под Брянском 27 октября. Незваных гостей встретили плотным огнём. При себе у ликвидированных боевиков нашли целый арсенал оружия и иностранные флаги. В одном из погибших опознали ветерана американских рейнджеров.
Telegram / Kadyrov_95