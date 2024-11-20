Фото с Байденом не спасло: Убитый под Брянском наёмник оказался элитным спецназовцем США

Недавнюю попытку прорыва в Брянскую область совершали не просто наёмники, а профессионалы из секретного американского подразделения. Один из ликвидированных бойцов однажды даже попал на совместное фото с президентом США Джо Байденом, который лично встретился со спецназовцами в Израиле прошлом году. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Ликвидированный в Брянской области наёмник (на заднем плане). Фото © Telegram / Kadyrov_95

«Нашему непрошеному гостю не сиделось на месте. Спустя год ему хотелось новых и незабываемых до самого конца жизни ощущений. Его желание исполнилось после встречи с нашими пограничниками», — подчеркнул глава ЧР.

Также Кадыров выразил покойному американцу «благодарность». Пособник ВСУ пришёл на российскую землю с пулемётом M249, который оказался невредим после уничтожения ДРГ. По словам главы ЧР, он давно охотился за столь редким трофеем.