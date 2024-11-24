«I don't want to be here!» Взятый в плен британец обвинил ВСУ в насильной переброске к Курску
В плен РФ попал британский наёмник ВСУ, который был насильно отправлен под Курск
Украинские военные в плену. Обложка © Telegram / батальон «Питерского» спецназ «Ахмат»
Российские военные из 810-й бригады морской пехоты взяли в плен очередную группу солдат ВСУ в курском приграничье, среди них оказался британский наёмник, который служил в подразделении связистом. Кадры допроса иностранца публикует телеграм-канал батальона «Питерского» спецназа «Ахмат».
Украинские военные, захваченные в плен в Курской области. Видео © Telegram / Батальон «Питерского» спецназ «Ахмат»
По словам британца, он якобы совсем не хотел ехать воевать в Россию, но командир забрал у него вещи, паспорт и телефон, после чего отправил на Украину в ряды ВСУ. 22-летний Джеймс Скотт Рис Андерсон признался, что тренировался на полигоне всего лишь год и добавил «I don't want to be here!» (Я не хочу быть здесь). Взятые в плен украинцы поблагодарили солдат ВС РФ за то, что те оставили им жизнь, а также рассказали, что никто их не бил и более того — пленных в России кормят.
Ранее военнопленный заявил, что чудовищные потери в рядах ВСУ привели к серьёзному падению морального духа среди украинских военнослужащих. Командование бросает свежие силы на произвол судьбы, где они уничтожаются Российской армией.