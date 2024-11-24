По словам британца, он якобы совсем не хотел ехать воевать в Россию, но командир забрал у него вещи, паспорт и телефон, после чего отправил на Украину в ряды ВСУ. 22-летний Джеймс Скотт Рис Андерсон признался, что тренировался на полигоне всего лишь год и добавил «‎I don't want to be here!» (Я не хочу быть здесь). Взятые в плен украинцы поблагодарили солдат ВС РФ за то, что те оставили им жизнь, а также рассказали, что никто их не бил и более того — пленных в России кормят.