«Уже всё достало, если честно»: Пленный ВСУшник сделал душещипательное признание
Пленный боец ВСУ посетовал на падение морального духа в рядах украинской армии
Чудовищные потери в рядах ВСУ привели к серьёзному падению морального духа среди украинских военнослужащих. Командование бросает свежие силы на произвол судьбы, где они уничтожаются Российской армией, заявил на допросе один из военнопленных. Кадрами с откровениями бойца поделились в Минобороны РФ.
Военнопленный о ситуации в рядах ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
По словам мужчины, молодые операторы дронов ВС РФ регулярно били по позициям его роты, точно тренируясь на них. Ответить же подразделению было нечем. Параллельно укрепрайоны утюжились артиллерией.
«Моральное состояние большинства упало, потому что нашей роты, как бы, в принципе, уже нет. Уже всё достало, если честно», — признался пленный.
В завершение герой ролика добавил, что в случае возвращения в ряды ВСУ он больше не станет воевать. Киев же должен искать мирные пути урегулирования конфликта, иным способом уберечь жизни оставшихся бойцов не получится, подытожил солдат.
Напомним, что военнослужащие ВСУ ежедневно сдаются в плен российским войскам группами по несколько десятков человек. Решение сложить оружие и сохранить жизнь противник принимает в том числе из-за заградотрядов, которые не дают бойцам отступать под натиском ВС РФ.
Telegram / Минобороны России