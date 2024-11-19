«Уже всё достало, если честно»: Пленный ВСУшник сделал душещипательное признание

Чудовищные потери в рядах ВСУ привели к серьёзному падению морального духа среди украинских военнослужащих. Командование бросает свежие силы на произвол судьбы, где они уничтожаются Российской армией, заявил на допросе один из военнопленных. Кадрами с откровениями бойца поделились в Минобороны РФ.

Военнопленный о ситуации в рядах ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По словам мужчины, молодые операторы дронов ВС РФ регулярно били по позициям его роты, точно тренируясь на них. Ответить же подразделению было нечем. Параллельно укрепрайоны утюжились артиллерией.

«Моральное состояние большинства упало, потому что нашей роты, как бы, в принципе, уже нет. Уже всё достало, если честно», — признался пленный.