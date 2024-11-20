Командиры ВСУ перебросили под Курск психически больных солдат без оружия

Украинский военнослужащий Александр Рафалюк, попавший в плен в Курской области, рассказал, что среди них были солдаты, которым оружие в руки не давали из-за психических расстройств. Командование ВСУ, по его словам, закрывает на это глаза. В видео Минобороны РФ он заявил, что попал в армию прямо с работы, куда пришли военкомы и забрали всех мужчин.

Пленный боец ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«Отправили в Ровно на полигон. Обучали бывшие военные украинской армии — ну как, они действительные военные, только уже списанные. Были даже такие, которым запрещалось оружие в руки брать. Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», — поделился боец ВСУ.

После короткого обучения Рафалюка в составе 12 человек повезли сразу на передовую позицию. Он признался, что «позицией это было трудно назвать». Окопы были вырыты лишь на глубину сапёрной лопаты. В отряде находилось много раненных, почти все пребывали в депрессивном состоянии и без охоты выполняли боевые задания. Рафалюк рассказал, что российские войска не прекращая вели миномётный обстрел, над головами украинских солдат постоянно кружили русские беспилотники.

Рафалюк понял, что ему не выжить и пора сдаваться. Однако, по его словам, покинуть ряды ВСУ не так-то просто: как только солдат поднимает белый флаг, то подлетает дрон украинского заградотряда и сброс снарядов ведётся прямо по своим же. «Для того, чтобы было меньше пленных с украинской стороны», — объяснил Рафалюк.