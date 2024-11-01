Военнопленный рассказал о поборах «блатных» и унижении бунтовщиков в ВСУ

На Украине заключённых, принятых на службу в ВСУ, заставляют платить «общак» — это деньги, которые якобы отправляются в тюрьму на содержание других зэков. О незаконных поборах рассказал РИА «Новости» бывший заключенный, пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец.

«С нами также поехал (человек) из круга «блатных», Бродяга (позывной), когда мы приехали уже на место дислокации в посадку (лесополосу), в село Дачное возле Новопавловки (Покровское направление) которое находилось, нас так же там собрали и сказали, что с каждой зарплаты надо будет собираться, скидывать по пять тысяч гривен, которые будут отправляться на лагерь», — объяснил он.

Мусиец рассказал, что в их колонии отправиться на фронт согласились только 30 человек, ещё около сотни были принудительно поставлены под ружьё при помощи угроз и шантажа. Таким образом, с такого количества человек сотрудники тюрьмы получали затем «около полумиллиона гривен в месяц». Сам Мусиец до попадания в плен успел отослать в «общак» около 15 тысяч гривен.

По его словам, поборы были в самой роте в ВСУ. Там командование стрясало с солдат деньги на покупку военных машин, автоматов и пуль. Однако куда на самом деле уходили средства, так и осталось неясным, отметил Мусиец. Он подчеркнул, что оружия в отряде всегда не хватало и ничего им не подвозили. Если же кто-то из бойцов ВСУ отказывался делать взносы, то его просто подвергали физическому наказанию, особенно если речь шла о бывших зэках, которые фактически были бесправными среди сослуживцев.

По мнению Мусиеца, деньги из тюремного «общака» также расходились по карманам работников и руководства колонии. Тем более что «распил» средств никто особо не скрывал.