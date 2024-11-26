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26 ноября, 15:24

Два ракетных удара уничтожили сотню бойцов ВСУ и РЭБ «Анклав» в Сумской области

Российские военные нанесли два ракетных удара по сосредоточению живой силы и техники противника в районе населённого пункта Токари в Сумской области. Видео стрельбы из оперативно-тактического ракетного комплекса опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Два ракетных удара уничтожили сотню ВСУшников и РЭБ «Анклав» в Сумской области. Видео © Telegram / «Северный ветер»

По данным военкоров, противник в результате удара лишился до 100 человек живой силы, утратил станцию РЭБ «Анклав» и 20 единиц автомобильной техники.

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А ранее российская авиационная «царь-бомба» ФАБ-1500 в зоне специальной военной операции поразила скопление живой силы и техники противника. Где и когда были сняты эффектные кадры, в итосчнике не уточняется.

Обложка ©

Telegram / «Северный ветер»

Марина Фещенко
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