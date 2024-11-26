Два ракетных удара уничтожили сотню бойцов ВСУ и РЭБ «Анклав» в Сумской области

Российские военные нанесли два ракетных удара по сосредоточению живой силы и техники противника в районе населённого пункта Токари в Сумской области. Видео стрельбы из оперативно-тактического ракетного комплекса опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Два ракетных удара уничтожили сотню ВСУшников и РЭБ «Анклав» в Сумской области. Видео © Telegram / «Северный ветер»

По данным военкоров, противник в результате удара лишился до 100 человек живой силы, утратил станцию РЭБ «Анклав» и 20 единиц автомобильной техники.