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26 ноября, 12:20

Российская «царь-бомба» ФАБ-1500 покарала противника в зоне СВО

Прилёт ФАБ-1500 в урочище со скоплением техники и живой силы ВСУ попал на видео

Российская авиационная «царь-бомба» ФАБ-1500 в зоне специальной военной операции поразила скопление живой силы и техники противника. Видео публикует «Бортовой Журнал Военлета». Где и когда были сняты эффектные кадры, в итосчнике не уточняется.

Прилёт ФАБ-1500 в урочище со скоплением техники и живой силы ВСУ попал на видео. Источник © Telegram / Бортовой Журнал Военлета

«ФАБ-1500 прилетел в урочище со скоплением техники и живой силы противника», — говорится в комментарии под видео.

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ФАБ — это фугасная авиабомба, находящаяся на вооружении Российской армии. Цифровое обозначение 1500 указывает на её массу. В качестве носителей этой авиабомбы могут использоваться самолёты, такие как Ту-16 и Як-26. Согласно неподтверждённым сообщениям, современная модификация авиабомбы применялась и с самолета Су-34.

Основные характеристики:

  • Высота применения: до 16 000 м;
  • Скорость применения: до 1200 км/ч;
  • Масса взрывчатого вещества: до 725 кг.
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Подробнее о том, как российские бомбы ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины, — в материале Life.ru.

Обложка ©

Telegram / Бортовой Журнал Военлета

Марина Фещенко
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