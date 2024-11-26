Российская «царь-бомба» ФАБ-1500 покарала противника в зоне СВО

Российская авиационная «царь-бомба» ФАБ-1500 в зоне специальной военной операции поразила скопление живой силы и техники противника. Видео публикует «Бортовой Журнал Военлета». Где и когда были сняты эффектные кадры, в итосчнике не уточняется.

Прилёт ФАБ-1500 в урочище со скоплением техники и живой силы ВСУ попал на видео. Источник © Telegram / Бортовой Журнал Военлета

«ФАБ-1500 прилетел в урочище со скоплением техники и живой силы противника», — говорится в комментарии под видео.

ФАБ — это фугасная авиабомба, находящаяся на вооружении Российской армии. Цифровое обозначение 1500 указывает на её массу. В качестве носителей этой авиабомбы могут использоваться самолёты, такие как Ту-16 и Як-26. Согласно неподтверждённым сообщениям, современная модификация авиабомбы применялась и с самолета Су-34.

Основные характеристики: