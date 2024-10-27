Появилось видео сброса двух адских авиабомб по несколько тонн на позиции ВСУ в Волчанске
ВС РФ сбросили на позиции ВСУ в Волчанске две авиабомбы – ОДАБ-1500 и ФАБ-3000
Российская армия нанесла два мощнейших удара по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. В результате были уничтожены несколько штурмовых групп и пункт временной дислокации украинских войск. Подразделение «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» опубликовало у себя в телеграм-канале видео сброса бомб на объект противника.
Удары по целям в Волчанске. Видео © Telegram / Северный ветер
Первым ударом разнесли пожарную часть, применив авиабомбу ОДАБ-1500. Там ВСУ расположили свои штурмовые подразделения, которые должны были быть переброшены через реку Волчья. Второй удар с использованием ФАБ-3000 пришёлся по зданию техникума, в котором ВСУ организовали временное логово.
Ранее Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии, сбросив на него трёхтонную царь-бомбу. Вместе с логовом ВСУ снесло и склад с боеприпасами в Курахове, где до этого всего день назад была сброшена ещё одна ФАБ-3000, подорвавшая около пятидесяти операторов БПЛА.
Telegram / Северный ветер