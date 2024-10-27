Появилось видео сброса двух адских авиабомб по несколько тонн на позиции ВСУ в Волчанске

Российская армия нанесла два мощнейших удара по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. В результате были уничтожены несколько штурмовых групп и пункт временной дислокации украинских войск. Подразделение «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» опубликовало у себя в телеграм-канале видео сброса бомб на объект противника.