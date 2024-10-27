Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 11:14

Появилось видео сброса двух адских авиабомб по несколько тонн на позиции ВСУ в Волчанске

ВС РФ сбросили на позиции ВСУ в Волчанске две авиабомбы – ОДАБ-1500 и ФАБ-3000

Российская армия нанесла два мощнейших удара по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. В результате были уничтожены несколько штурмовых групп и пункт временной дислокации украинских войск. Подразделение «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» опубликовало у себя в телеграм-канале видео сброса бомб на объект противника.

Удары по целям в Волчанске. Видео © Telegram / Северный ветер

Первым ударом разнесли пожарную часть, применив авиабомбу ОДАБ-1500. Там ВСУ расположили свои штурмовые подразделения, которые должны были быть переброшены через реку Волчья. Второй удар с использованием ФАБ-3000 пришёлся по зданию техникума, в котором ВСУ организовали временное логово.

Ранее Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии, сбросив на него трёхтонную царь-бомбу. Вместе с логовом ВСУ снесло и склад с боеприпасами в Курахове, где до этого всего день назад была сброшена ещё одна ФАБ-3000, подорвавшая около пятидесяти операторов БПЛА.

Российские ФАБ-500 сровняли с землёй временную базу ВСУ под Харьковом
Российские ФАБ-500 сровняли с землёй временную базу ВСУ под Харьковом
Обложка ©

Telegram / Северный ветер

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar