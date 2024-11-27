За десять дней киевский режим потерял 500 человек в Торецке ДНР. Об этой шокирующей статистике доложил командир роты беспилотников украинской армии Андрей Онистрат, его слова приводит «Политика Страны».

По словам Онистрата, бойцы пропали во время ротации войск, когда ВС РФ проникли в тыл 95-й бригады ВСУ.

«Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. Они пропали», — сказал Онистрат, добавив, что это продолжалось в течение десяти дней. Он подразумевает, что солдаты или пропали, или отправились в плен.