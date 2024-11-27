«Они исчезли»: Командир ВСУ пожаловался на колоссальные потери в Торецке
«Страна»: За десять дней в Торецке ВСУ потеряли 500 человек
За десять дней киевский режим потерял 500 человек в Торецке ДНР. Об этой шокирующей статистике доложил командир роты беспилотников украинской армии Андрей Онистрат, его слова приводит «Политика Страны».
По словам Онистрата, бойцы пропали во время ротации войск, когда ВС РФ проникли в тыл 95-й бригады ВСУ.
«Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. Они пропали», — сказал Онистрат, добавив, что это продолжалось в течение десяти дней. Он подразумевает, что солдаты или пропали, или отправились в плен.
А недавно в Курской области крымские десантники на противотанковом ракетном комплексе «Корнет» ликвидировали бронемашины ВСУ. Известно, что цели были выявлены при помощи средств объективного видеоконтроля, а их координаты переданы в пункт управления.
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