Прилетело в боекомплекты: ВС РФ устроили «фейерверк» на базе ВСУ в пригороде Харькова
ВС РФ ударили по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова
Российские войска нанесли удар по позициям солдат киевского режима неподалёку от Харькова. Об этом доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
«В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и техники. <...> Сообщают, что прилетело в боекомплекты, <...> сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших», — доложил координатор.
Недавно в центре Харькова прозвучал мощный взрыв. Известно, что удар мог прийтись по штабу неонацистского формирования «Кракен». В этом районе часто наблюдали большое скопление военных машин, в том числе бронированных «мерседесов» с американскими флагами.
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