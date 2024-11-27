Российские войска нанесли удар по позициям солдат киевского режима неподалёку от Харькова. Об этом доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и техники. <...> Сообщают, что прилетело в боекомплекты, <...> сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших», — доложил координатор.