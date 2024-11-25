FPV-дрон элегантно подбил спрятанную в лесу под Харьковом бронемашину ВСУ
ВС РФ уничтожили при помощи дрона бронемашину ВСУ в лесах Харьковской области
Украинские военнослужащие предприимчиво замаскировали и спрятали бронемашину в лесу в Харьковской области, однако российская разведка обнаружила с воздуха вражескую технику, после чего по ней был нанесён удар FPV-дроном. Видео поражения боевой машины ВСУ публикует Минобороны РФ.
Дрон РФ подбил бронемашину ВСУ под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, укрытую в лесах Харьковской области», — уточнили в ведомстве.
Ранее военнослужащие российских ВС нанесли удар по танку Leopard украинской армии, применив барражирующий боеприпас «Ланцет» в районе Сухих Ялов в ДНР. Техника ВСУ редко переживает встречу с этим типом вооружения.
ТАСС / Александр Полегенько