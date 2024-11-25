FPV-дрон элегантно подбил спрятанную в лесу под Харьковом бронемашину ВСУ

Украинские военнослужащие предприимчиво замаскировали и спрятали бронемашину в лесу в Харьковской области, однако российская разведка обнаружила с воздуха вражескую технику, после чего по ней был нанесён удар FPV-дроном. Видео поражения боевой машины ВСУ публикует Минобороны РФ.