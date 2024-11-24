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24 ноября, 14:21

Мощный «‎ФАБопад» уничтожил укрепрайон ВСУ со складом боеприпасов и военной техникой

Рогов: ВС РФ уничтожили ФАБами скопления ВСУ на границе ДНР и Запорожья

Авиация российских ВС нанесла удары бомбами по формированиям ВСУ в населённых пунктах Темировка и Зелёное поле на административной границе ДНР и Запорожской области к западу от Великой Новоселки. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши отработали шестью ФАБами по позициям противника у населённых пунктов Темировка в Запорожской области и Зелёное Поле в ДНР. Удары были нанесены по местам хранения боеприпасов, укрепрайону ВСУ и военной технике противника», — рассказал Рогов ТАСС.

По его словам, украинские военные несколько раз попытались покинуть населённые пункты после российских атак.

На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои
На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои

Ранее Владимир Рогов рассказывал, что российская армия прорвалась вперёд на 2 километра в ключевых боях за выход на Орехов. Боевые столкновения продолжаются в Белогорье, получив контроль над которым, ВС РФ смогут начать операцию в Орехове.

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Life.ru

Владимир Озеров
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