Мощный «ФАБопад» уничтожил укрепрайон ВСУ со складом боеприпасов и военной техникой
Рогов: ВС РФ уничтожили ФАБами скопления ВСУ на границе ДНР и Запорожья
Авиация российских ВС нанесла удары бомбами по формированиям ВСУ в населённых пунктах Темировка и Зелёное поле на административной границе ДНР и Запорожской области к западу от Великой Новоселки. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши отработали шестью ФАБами по позициям противника у населённых пунктов Темировка в Запорожской области и Зелёное Поле в ДНР. Удары были нанесены по местам хранения боеприпасов, укрепрайону ВСУ и военной технике противника», — рассказал Рогов ТАСС.
По его словам, украинские военные несколько раз попытались покинуть населённые пункты после российских атак.
Ранее Владимир Рогов рассказывал, что российская армия прорвалась вперёд на 2 километра в ключевых боях за выход на Орехов. Боевые столкновения продолжаются в Белогорье, получив контроль над которым, ВС РФ смогут начать операцию в Орехове.
Life.ru