Мощный «‎ФАБопад» уничтожил укрепрайон ВСУ со складом боеприпасов и военной техникой

Авиация российских ВС нанесла удары бомбами по формированиям ВСУ в населённых пунктах Темировка и Зелёное поле на административной границе ДНР и Запорожской области к западу от Великой Новоселки. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши отработали шестью ФАБами по позициям противника у населённых пунктов Темировка в Запорожской области и Зелёное Поле в ДНР. Удары были нанесены по местам хранения боеприпасов, укрепрайону ВСУ и военной технике противника», — рассказал Рогов ТАСС.

По его словам, украинские военные несколько раз попытались покинуть населённые пункты после российских атак.