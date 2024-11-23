На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои
ТАСС: На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои, ВСУ укрепляют позиции
Бои разгорелись на восточной окраине поселка Великая Новосёлка в южной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили ТАСС силовые структуры, уточнив, что там начала активизироваться военная активность.
«На восточной окраине Великой Новосёлки начались бои», — сообщили представители силовых ведомств.
По их данным, вооружённые силы Украины создали на этом участке стратегический укрепрайон, оборудовав его сложной системой окопов и фортификаций.
22 ноября стало известно, что украинские войска обстреляли Горловку, используя десять 155-мм снарядов. Удары зафиксированы в нескольких районах города, включая Горловский, Калининский и Никитовский. Бомбардировка продолжалась с 12:00 до 14:55.
VK / Минобороны РФ