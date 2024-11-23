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23 ноября, 04:06

На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои

ТАСС: На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои, ВСУ укрепляют позиции

Бои разгорелись на восточной окраине поселка Великая Новосёлка в южной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили ТАСС силовые структуры, уточнив, что там начала активизироваться военная активность.

«На восточной окраине Великой Новосёлки начались бои», — сообщили представители силовых ведомств.

По их данным, вооружённые силы Украины создали на этом участке стратегический укрепрайон, оборудовав его сложной системой окопов и фортификаций.

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22 ноября стало известно, что украинские войска обстреляли Горловку, используя десять 155-мм снарядов. Удары зафиксированы в нескольких районах города, включая Горловский, Калининский и Никитовский. Бомбардировка продолжалась с 12:00 до 14:55.

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VK / Минобороны РФ

Тимур Хингеев
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