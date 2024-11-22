«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 17:49

Грамотно, мужественно и профессионально: Путин заявил, что ВС РФ наращивают наступление на СВО

Путин заявил, что ВС РФ ежедневно наращивают наступательный потенциал на СВО

Российские войска с каждым днём наращивают наступательный потенциал в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днём накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал», — сказал Путин.

Путин: Все задачи СВО будут достигнуты, а безопасность страны обеспечена
Путин: Все задачи СВО будут достигнуты, а безопасность страны обеспечена

Кроме того, в ходе совещания лидер России одобрил принятие отечественной ракетной системы «Орешник» на вооружение. Путин восхитился скоростью и результатом разработки этой системы. Её удары можно сравнить по эффекту с оружием стратегического назначения. «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду).

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ТАСС / Александр Река

Полина Никифорова
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