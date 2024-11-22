Грамотно, мужественно и профессионально: Путин заявил, что ВС РФ наращивают наступление на СВО
Путин заявил, что ВС РФ ежедневно наращивают наступательный потенциал на СВО
Российские войска с каждым днём наращивают наступательный потенциал в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днём накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал», — сказал Путин.
Кроме того, в ходе совещания лидер России одобрил принятие отечественной ракетной системы «Орешник» на вооружение. Путин восхитился скоростью и результатом разработки этой системы. Её удары можно сравнить по эффекту с оружием стратегического назначения. «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду).
ТАСС / Александр Река