Решающее значение принадлежит людям: Путин заявил, что все цели СВО будут достигнуты

Президент России Владимир Путин уверен, что все цели в рамках спецоперации на Украине будут достигнуты, а безопасность страны будет обеспечена благодаря героизму российского народа. Об этом глава государства заявил на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Решающее значение, конечно же, принадлежит людям — мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях, во всех отраслях экономики», — заявил российский лидер.