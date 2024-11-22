«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 17:31

Решающее значение принадлежит людям: Путин заявил, что все цели СВО будут достигнуты

Путин: Все задачи СВО будут достигнуты, а безопасность страны обеспечена

Президент России Владимир Путин уверен, что все цели в рамках спецоперации на Украине будут достигнуты, а безопасность страны будет обеспечена благодаря героизму российского народа. Об этом глава государства заявил на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Решающее значение, конечно же, принадлежит людям — мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях, во всех отраслях экономики», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что гордится такими людьми. Именно благодаря им безопасность страны будет надёжно обеспечена, а цели СВО достигнуты.

Ранее глава государства одобрил принятие российской ракетной системы «Орешник» на вооружение. Он восхитился скоростью и результатом разработки этой системы. Удары «Орешника» можно сравнить по эффекту с оружием стратегического назначения.

Командующий РВСН раскрыл, когда началась разработка «Орешника»
Командующий РВСН раскрыл, когда началась разработка «Орешника»
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Life.ru

Полина Никифорова
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