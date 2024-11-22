«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 15:07

Горловка подверглась обстрелу ВСУ

СЦКК ДНР: С начала суток ВСУ направили на Горловку десять снарядов

Войска киевского режима с начала суток направили на Горловку (ДНР) десять 155-миллиметровых снарядов. Об этом доложило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, обстрел фиксировали в Горловском, Калининском и Никитовском районах. Основная часть снарядов прилетела в период с 12:00 до 14:55 часов.

Горловка, где до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек, располагается в 50 километрах от Донецка. Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ.

Опубликовано видео сброса ФАБ-1500 на солдат ВСУ в Курской области
Опубликовано видео сброса ФАБ-1500 на солдат ВСУ в Курской области

Ранее ВСУ ударили снарядами Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области. Украинцы выпустили по ней 11 американских ракет и одну управляемую авиабомбу. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar