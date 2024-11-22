Горловка подверглась обстрелу ВСУ

Войска киевского режима с начала суток направили на Горловку (ДНР) десять 155-миллиметровых снарядов. Об этом доложило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, обстрел фиксировали в Горловском, Калининском и Никитовском районах. Основная часть снарядов прилетела в период с 12:00 до 14:55 часов.

Горловка, где до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек, располагается в 50 километрах от Донецка. Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ.