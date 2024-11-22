Горловка подверглась обстрелу ВСУ
СЦКК ДНР: С начала суток ВСУ направили на Горловку десять снарядов
Войска киевского режима с начала суток направили на Горловку (ДНР) десять 155-миллиметровых снарядов. Об этом доложило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, обстрел фиксировали в Горловском, Калининском и Никитовском районах. Основная часть снарядов прилетела в период с 12:00 до 14:55 часов.
Горловка, где до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек, располагается в 50 километрах от Донецка. Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ.
Ранее ВСУ ударили снарядами Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области. Украинцы выпустили по ней 11 американских ракет и одну управляемую авиабомбу. Пострадавших нет.
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