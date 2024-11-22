Опубликовано видео сброса ФАБ-1500 на солдат ВСУ в Курской области
Появилось видео сброса полуторатонной авиабомбы ФАБ-1500 на солдат в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал Russian Aviation.
Где и когда снято видео, не уточняется. На кадрах — детонация после сброса ФАБа и огромный гриб из дыма.
Ранее в ВСУ признавались, что российские авиационные бомбы ФАБ и КАБ не дают покоя украинской армии, разнося в труху любые цели. Военные сетуют, что если от дронов ещё можно как-то увернуться, то от этих снарядов не спастись.