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22 ноября, 12:53

Опубликовано видео сброса ФАБ-1500 на солдат ВСУ в Курской области

Появилось видео сброса полуторатонной авиабомбы ФАБ-1500 на солдат в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал Russian Aviation.

Где и когда снято видео, не уточняется. На кадрах — детонация после сброса ФАБа и огромный гриб из дыма.

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Ранее в ВСУ признавались, что российские авиационные бомбы ФАБ и КАБ не дают покоя украинской армии, разнося в труху любые цели. Военные сетуют, что если от дронов ещё можно как-то увернуться, то от этих снарядов не спастись.

Александра Вишнякова
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