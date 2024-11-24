Армия России продвинулась на 2 км в ключевых боях за выход на Орехов

Российские военные приступили к освобождению села Белогорье в Запорожской области, продвинувшись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении. Когда Белогорье перейдёт под контроль ВС РФ, то откроется прямой пункт на сам Орехов. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.