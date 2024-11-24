Армия России продвинулась на 2 км в ключевых боях за выход на Орехов
Рогов: ВС РФ продвинулись на 2 км в районе Малой Токмачки в Запорожье
Российские военные приступили к освобождению села Белогорье в Запорожской области, продвинувшись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении. Когда Белогорье перейдёт под контроль ВС РФ, то откроется прямой пункт на сам Орехов. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На Ореховском направлении бои идут в Белогорье. Наши ребята продвинулись более чем на 2 километра на данном участке и начали бои за этот населённый пункт. Инициатива в наших руках», — поделился он.
Ранее сообщалось, что, по данным пророссийского подполья, Армия России нанесла удар по Кременчугу в Полтавской области Украины. Вероятно, целью стал Кременчугский автомобильный завод, где ремонтируют технику ВСУ.
ТАСС / Алексей Коновалов