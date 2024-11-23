Российская Армия вошла в Раздольное в ДНР
Рогов: ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР, начался штурм
Подразделения ВС России вошли в посёлок Раздольное на западе ДНР, начав активные штурмовые действия. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска продвигаются вперед и уже находятся в Раздольном, где сейчас идут активные наступательные штурмовые действия», — отметил Рогов в разговоре с РИА «Новости».
Он добавил, что российские бойцы установили огневой контроль над трассой, использовавшейся для снабжения группировки ВСУ в Великой Новоселке, которая была преобразована противником в важный командный и логистический пункт.
Ранее Рогов заявил, что российские военные выгнали ВСУ с территории села Берестки около берега Кураховского водохранилища к северу от Курахово. Сейчас идёт зачистка.
ТАСС / Александр Река