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Регион
23 ноября, 18:17

Российская Армия вошла в Раздольное в ДНР

Рогов: ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР, начался штурм

Подразделения ВС России вошли в посёлок Раздольное на западе ДНР, начав активные штурмовые действия. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвигаются вперед и уже находятся в Раздольном, где сейчас идут активные наступательные штурмовые действия», — отметил Рогов в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что российские бойцы установили огневой контроль над трассой, использовавшейся для снабжения группировки ВСУ в Великой Новоселке, которая была преобразована противником в важный командный и логистический пункт.

Ранее Рогов заявил, что российские военные выгнали ВСУ с территории села Берестки около берега Кураховского водохранилища к северу от Курахово. Сейчас идёт зачистка.

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Развевается российский флаг: Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР
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ТАСС / Александр Река

Полина Никифорова
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