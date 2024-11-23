Российские военные прогнали ВСУ из села Берестки в Донбассе
Рогов: Российские войска выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, идёт зачистка
Российские военные выгнали ВСУ с территории села Берестки, расположенное на берегу Кураховского водохранилища к северу от Курахово. В этом районе идут интенсивные бои за освобождение, и сейчас завершается операция по зачистке, передаёт РИА «Новости».
«Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки к северу от Курахово», — заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Рогов, добавив, что село очищается от противника.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что российские военные почти очистили северный берег Кураховского водохранилища от ВСУ. В середине ноября Ян Гагин, также советник главы ДНР, сообщал, что российские войска уже находятся в центре Курахово, и до полного окружения города остаются считанные километры.
Ранее военный эксперт заявлял в интервью с Life.ru, что к концу года Россия сможет взять Курахов и Купянск в ДНР. Он также предположил, что ВС России выйдут на подступы к Покровску. Там ожидается ожесточённое сопротивление.
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