Продвигаются ураганом: Российские бойцы смели десант ВСУ, пытавшийся сдержать атаку под Купянском

Бойцы ВС РФ уничтожили десант ВСУ, который пытался сдержать контрнаступление нашей армии на Кругляковку в Купянском районе Харьковской области. SHOT публикует первые кадры объективного контроля окраины села.

Разбитая группа ВСУ в Харьковской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, российские военные ураганом продвигаются в Харьковской области. ВСУ хотели сдержать наших бойцов и в районе Кругляковки попытались взять их в окружение, но это решение стало фатальной ошибкой.

Первыми окружить ВС РФ попытались несколько боевых бронированных машин (ББМ) и один танк — все они были уничтожены — около 15 человек. После этого противник предпринял ещё два рывка, в ходе которых наши гранатомётчики и артиллеристы ликвидировали ещё примерно столько же ВСУшников.

Отчаявшись, враг бросил на российскую армию свой самую многочисленную группу десанта из 20 человек, которые также не смогли сдержать наступление ВС РФ. Всего в районе Кругляковки было ликвидировано 50 человек личного состава ВСУ. Несколько человек сбежали, бросив раненых товарищей. Все передвижения противника фиксировали наши дроны-разведчики и передавали данные бойцам.