Продвигаются ураганом: Российские бойцы смели десант ВСУ, пытавшийся сдержать атаку под Купянском
ВС РФ уничтожили десант ВСУ, пытавшийся сдержать контрнаступление под Купянском
Бойцы ВС РФ уничтожили десант ВСУ, который пытался сдержать контрнаступление нашей армии на Кругляковку в Купянском районе Харьковской области. SHOT публикует первые кадры объективного контроля окраины села.
Разбитая группа ВСУ в Харьковской области. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, российские военные ураганом продвигаются в Харьковской области. ВСУ хотели сдержать наших бойцов и в районе Кругляковки попытались взять их в окружение, но это решение стало фатальной ошибкой.
Первыми окружить ВС РФ попытались несколько боевых бронированных машин (ББМ) и один танк — все они были уничтожены — около 15 человек. После этого противник предпринял ещё два рывка, в ходе которых наши гранатомётчики и артиллеристы ликвидировали ещё примерно столько же ВСУшников.
Отчаявшись, враг бросил на российскую армию свой самую многочисленную группу десанта из 20 человек, которые также не смогли сдержать наступление ВС РФ. Всего в районе Кругляковки было ликвидировано 50 человек личного состава ВСУ. Несколько человек сбежали, бросив раненых товарищей. Все передвижения противника фиксировали наши дроны-разведчики и передавали данные бойцам.
При себе у ликвидированных военнослужащих ВСУ было снаряжение НАТО: чешские RPG-75M, американский пулемёт M240 и противотанковые мины, а также бельгийский пулемёт FN MAG GPMG — всё это теперь стало трофеем для наших бойцов.
ТАСС / Алексей Коновалов