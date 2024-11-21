Life.ru показывает, как российская «сушка» вынесла разведроту ВСУ одной авиабомбой в Купянске

Российская армия продолжает наносить подразделениям ВСУ огневое поражение в Купянске, неумолимо вытесняя противника из города. Серьёзную поддержку наземным силам оказывает авиация: точные бомбардировки отправляют на тот свет десятки украинских военных. Кадрами одной из результативных атак наших воздушных снайперов делится SHOT.

Авиаудар по позициям ВСУ в Купянске. Видео © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала, на этот раз в прицел бомбардировщиков Су-34 и авиабомбы ФАБ-500 попала разведывательная рота 23-го отдельного стрелкового батальона, которая одномоментно потеряла около 80 человек личного состава. Воспользовавшись уязвимостью врага, российские штурмовики отбили семь опорных пунктов.

Параллельно авиация сорвала попытку боевиков ударить бронекулаком в северную промзону, где закрепились российским силы. Благодаря нашим асам продвижение техники противника было остановлено.