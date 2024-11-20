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20 ноября, 18:33

Наши парни добрались до главного укрепа ВСУ в Часовом Яре

Mash: ВС РФ окружают главный укреп ВСУ в Часовом Яре — огнеупорный комбинат

Штурмовые подразделения Вооружённых сил России оттеснили боевиков ВСУ в северо-западную часть Часова Яра. Там находится главный оплот обороны противника на этом участке — огнеупорный комбинат. Остаткам украинских войск отрезают пути отхода, сообщил Mash.

Освободители задействуют тактику малых пехотных групп, которые работают при поддержке FPV-дронов, авиации и артиллерии. Ежесуточно в рядах врага не досчитываются десятков человек. Сейчас российскими воинами занимаются высотки вокруг комбината, продолжается зачистка многоэтажек. ВСУ отчаянно огрызаются при помощи беспилотников, остатков гаубиц и миномётов. Впрочем, иностранное оружие не помогает противнику остановить стремительное отступление, и скоро оборона Часова Яра падёт, считают наши бойцы.

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Осознавая тяжесть положения, военное командование Украины даже перебросило в охваченный боями город нацбатальон «Азов»*. Российская армия проявила гостеприимство и поприветствовала новоприбывших несколькими полуторатонными бомбами.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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