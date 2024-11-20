Наши парни добрались до главного укрепа ВСУ в Часовом Яре

Освободители задействуют тактику малых пехотных групп, которые работают при поддержке FPV-дронов, авиации и артиллерии. Ежесуточно в рядах врага не досчитываются десятков человек. Сейчас российскими воинами занимаются высотки вокруг комбината, продолжается зачистка многоэтажек. ВСУ отчаянно огрызаются при помощи беспилотников, остатков гаубиц и миномётов. Впрочем, иностранное оружие не помогает противнику остановить стремительное отступление, и скоро оборона Часова Яра падёт, считают наши бойцы.